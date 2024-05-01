Немцева (Доровских) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцева (Доровских) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немцев Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
17.09.1990

Дочь: Осипова (Немцева) Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Немцев Виктор Алексеевич

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