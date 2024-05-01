Немцева (Доровских) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немцев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1990
Дочь: Осипова (Немцева) Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Немцев Виктор Алексеевич