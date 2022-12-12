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Дураков Трофим Герасович

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Место рождения

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дураков Герас

Мать: не указана

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
-24.02.1940

Дочь: Матвеева Нина Трофимовна

Мать ребёнка: Лаптукова Ольга Прокопьевна

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дураков Михаил Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряшкина Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Лаптукова Ольга Прокопьевна

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптукова Ольга Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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