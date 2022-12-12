Дураков Трофим Герасович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дураков Герас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
-24.02.1940
Дочь: Матвеева Нина Трофимовна
Мать ребёнка: Лаптукова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дураков Михаил Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряшкина Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Лаптукова Ольга Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно