Карюха Яков Парфенов
Место рожденияЗаселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Карюха Парфен
Мать: не указана
Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Иммиграция
Неизвестно
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно