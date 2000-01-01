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Карюха Яков Парфенов

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Место рождения

Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Карюха Парфен

Мать: не указана

Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Иммиграция
Неизвестно
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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