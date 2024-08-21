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Шибанов Андрей

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Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шибанов Валерий

Мать: (Шибанова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шибанов) Анна

Мать ребёнка: Шибанова (Илюхина) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Тимофей

Мать ребёнка: Шибанова (Илюхина) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шибанов Степан

Мать ребёнка: Шибанова (Илюхина) Екатерина

Бракосочетание
Около 01.08.2008

Жена: Шибанова (Илюхина) Екатерина

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