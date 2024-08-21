Шибанов Андрей
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шибанов Валерий
Мать: (Шибанова) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шибанов) Анна
Мать ребёнка: Шибанова (Илюхина) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Тимофей
Мать ребёнка: Шибанова (Илюхина) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Степан
Мать ребёнка: Шибанова (Илюхина) Екатерина
Бракосочетание
Около 01.08.2008