Базаев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1954

Дата смерти

21.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1954

Отец: Базаев Иван Михайлович

Мать: Базаева Агриппина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.2002
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
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