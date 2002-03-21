Базаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1954
Дата смерти21.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1954
Рождение ребёнка
06.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.2002
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia