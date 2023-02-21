Елизаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курмачева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизарова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Курмачева Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курмачева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курмачева Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно