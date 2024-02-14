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Кузнецов Варфоломей Иванович

Место рождения

д.Мостки Пензенской обл.

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1928

Сын: Кузнецов Владимир Варфоломеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Илларионовна

Смерть
15.08.1942
Похороны
Неизвестно
Кузнецов Варфоломей Иванович красноармеец Дата рождения __.__.1905 Место рождения Пензенская обл., Поимский р-н, д. Марьевка Дата и место призыва Поимский РВК, Пензенская обл., Поимский р-н Последнее ... Показать все

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