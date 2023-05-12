Степанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Николай

Степанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Степанова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Дедова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Наталья

Полое, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Степанов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Степанова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1927

Сын: Степанов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Степанов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
07.11.1948