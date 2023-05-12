Степанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Степанова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Дедова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Наталья
Полое, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Степанова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Степанов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
07.11.1948