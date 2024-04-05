Pórkowska,Dąbrowska (Bubrowiecka) Ewa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Piórkowski ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dąbrowski Franciszek
Рождение ребёнка
24.08.1809
Дочь: Ponichtera,Gołębiewska (Dąbrowska) Antonina
Отец ребёнка: Dąbrowski Franciszek
Białebłoto-Kobyla, Polska
Смерть
Неизвестно