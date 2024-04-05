Pórkowska,Dąbrowska (Bubrowiecka) Ewa 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pórkowska,Dąbrowska (Bubrowiecka) Ewa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Piórkowski ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dąbrowski Franciszek

Рождение ребёнка
24.08.1809

Дочь: Ponichtera,Gołębiewska (Dąbrowska) Antonina

Отец ребёнка: Dąbrowski Franciszek

Białebłoto-Kobyla, Polska
Смерть
Неизвестно

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