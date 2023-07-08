Краснова Клавдия Ахентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1923
Сын: Краснов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Краснов Василий Ананьевич
Рождение ребёнка
23.12.1926
Дочь: Бакашина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Краснов Василий Ананьевич
Место жительства
Неизвестно
Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно