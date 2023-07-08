Краснова Клавдия Ахентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Клавдия Ахентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1923

Сын: Краснов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Краснов Василий Ананьевич

Рождение ребёнка
23.12.1926

Дочь: Бакашина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Краснов Василий Ананьевич

Место жительства
Неизвестно
Сергиевск, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно