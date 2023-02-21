Харламова (Соколова) Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Соколова) Ирина Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984

Отец: Соколов Игорь Викторович

Мать: Забаева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.2006

Дочь: Харламова Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Харламов Алексей Николаевич

Бракосочетание
2017

Муж: Абоуэлсеоуд Мохамед Абоуталеб Елсай Ибрагим

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.10.2018

Дочь: Харламова Амина Мохамедовна

Отец ребёнка: Абоуэлсеоуд Мохамед Абоуталеб Елсай Ибрагим

Бракосочетание
17.11.20005

Муж: Харламов Алексей Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Артем Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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