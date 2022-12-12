Цирульникова (Ларионова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цирульникова (Ларионова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Огурцов Иван

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Цирульников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Цирульников Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Шикова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: Цирульникова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович

Малышево, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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