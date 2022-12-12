Цирульникова (Ларионова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Огурцов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Цирульников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Цирульников Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Шикова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: Цирульникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Цирульников Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно