Вакуленко Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакуленко Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вакуленко Григорий

Мать: Вакуленко Горпина Корнеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Вакуленко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакуленко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакуленко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакуленко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Вакуленко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакуленко Мария

Смерть
Неизвестно