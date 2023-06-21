Вакуленко Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вакуленко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Вакуленко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Вакуленко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вакуленко Мария
Смерть
Неизвестно