Тощаков Пётр Сысоевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856 ст.
Дата смертиПосле 1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.
Рождение ребёнка
1897 ст.
Сын: Тощаков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Тощакова Мария Адриановна
Восприемник
02.09.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м) Крёстный сын - Пётр Макарович из д.Тихая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1905 ст.