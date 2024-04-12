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Тощаков Пётр Сысоевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1856 ст.

Дата смерти

После 1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Тощаков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Тощакова Мария Адриановна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
02.09.1901 ст.
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м) Крёстный сын - Пётр Макарович из д.Тихая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тощакова Мария Адриановна

Смерть
После 1905 ст.
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