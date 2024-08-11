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Смирнов Иван Алексеевич

Место рождения

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей Иванович

Мать: Смирнова Матрона Егоровна

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Пелагея Александровна

Восприемник
06.01.1913 ст.
Барабаново, Кашира, Московская область
Упоминается в качестве крёстного своего племянника Алексея Ивановича Балакина. Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/6a5eeec4-b1c8-466f-88b4-6ed876fa7a2a/114 Метрическая книга записи актов ро... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1917 ст.

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Александровна

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/925565e9-421e-47cf-bfce-370810d718be/126 Метрические книги Тульской губернии Каширского уезда ЦГА Москвы, фонд №1813, опись №1, дело №53, стр. 126

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