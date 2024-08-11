Смирнов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
06.01.1913 ст.
Барабаново, Кашира, Московская область
Упоминается в качестве крёстного своего племянника Алексея Ивановича Балакина. Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/6a5eeec4-b1c8-466f-88b4-6ed876fa7a2a/114 Метрическая книга записи актов ро... Показать все
Рождение ребёнка
19.07.1917 ст.
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Александровна
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/925565e9-421e-47cf-bfce-370810d718be/126 Метрические книги Тульской губернии Каширского уезда ЦГА Москвы, фонд №1813, опись №1, дело №53, стр. 126