ПАЩЕНКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
25.07.1879 ст.
Дочь: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Могилёвский уезд, с.Сербы
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Борыс МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Смерть
1898