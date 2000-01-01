ПАЩЕНКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ПАЩЕНКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1878

Муж: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
25.07.1879 ст.

Дочь: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Могилёвский уезд, с.Сербы
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Пащенко БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Борыс МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Смерть
1898
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