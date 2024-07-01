Чубакова Марианна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти13.12.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
кухарка
Рождение ребёнка
10.10.1901
Дочь: Чубакова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович
город Варшава
Бракосочетание
18.09.1902
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись № 14 о бракосочетании 18 сентября 1902 г. села Красного Яра крестьянина Антона Ассигкритова Чубакова сына Димитрия Антонова, 27 лет, православного вероисповедания, первым браком, и Калишской гу... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1903
Сын: Чубаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович
город Никольск-Уссурийский Южно-Уссурийского округа Приморской области
Родился 1 декабря, крещен 6 декабря 1903 года в церкви 1-го стрелкового пехотного полка (с. Раздольное Приморской области).
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Чубакова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович
деревня Дмитриевка Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
24.11.1908
Дочь: Чубакова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1938