Чубакова Марианна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубакова Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

13.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
кухарка
Рождение ребёнка
10.10.1901

Дочь: Чубакова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович

город Варшава
Бракосочетание
18.09.1902

Муж: Чубаков Дмитрий Антонович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись № 14 о бракосочетании 18 сентября 1902 г. села Красного Яра крестьянина Антона Ассигкритова Чубакова сына Димитрия Антонова, 27 лет, православного вероисповедания, первым браком, и Калишской гу... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1903

Сын: Чубаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович

город Никольск-Уссурийский Южно-Уссурийского округа Приморской области
Родился 1 декабря, крещен 6 декабря 1903 года в церкви 1-го стрелкового пехотного полка (с. Раздольное Приморской области).
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Чубакова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович

деревня Дмитриевка Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
24.11.1908

Дочь: Чубакова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чубаков Дмитрий Антонович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1938

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