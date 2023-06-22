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Лебедев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

16.05.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Лебедев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Лебедев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Александра Устиновна

Рождение ребёнка
29.10.1892

Сын: Лебедев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Александра Устиновна

Рождение ребёнка
23.10.1895

Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Александра Устиновна

Рождение ребёнка
06.02.1898

Сын: Лебедев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Александра Устиновна

Рождение ребёнка
11.01.1900

Дочь: Лебедева Иоанна Васильевна

Мать ребёнка: Александра Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Александра Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Устиновна

Смерть
16.05.1900