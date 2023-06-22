Лебедев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти16.05.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Лебедев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Лебедев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Александра Устиновна
Рождение ребёнка
29.10.1892
Сын: Лебедев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Александра Устиновна
Рождение ребёнка
23.10.1895
Сын: Лебедев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Александра Устиновна
Рождение ребёнка
06.02.1898
Сын: Лебедев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Александра Устиновна
Рождение ребёнка
11.01.1900
Дочь: Лебедева Иоанна Васильевна
Мать ребёнка: Александра Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Александра Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Устиновна
Смерть
16.05.1900