Шарабко (Чулкова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977
Бракосочетание
12.08.1996
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1998
Дочь: Грачева Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Шарабко Олег Иванович
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.2004
Дочь: Шарабко Полина Олеговна
Отец ребёнка: Шарабко Олег Иванович
Развод
02.12.2009
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.10.2011
Дочь: Шарабко Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ромухов Константин Владимирович