Шарабко (Чулкова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарабко (Чулкова) Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1977

Отец: Чулков Владимир Илларионович

Мать: Чулкова Надежда Александровна

Бракосочетание
12.08.1996

Муж: Шарабко Олег Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1998

Дочь: Грачева Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Шарабко Олег Иванович

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.12.2004

Дочь: Шарабко Полина Олеговна

Отец ребёнка: Шарабко Олег Иванович

Развод
02.12.2009

Муж: Шарабко Олег Иванович

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.10.2011

Дочь: Шарабко Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ромухов Константин Владимирович

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