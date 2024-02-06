Муратова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Муратов Василий Прохорович
Отец ребёнка: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Рождение ребёнка
15.11.1915
Сын: Муратов Геннадий Прохорович
Отец ребёнка: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Муратов Федор
Отец ребёнка: Муратов Прохор Аверьянович(Валериянович)?
Газимурские Кавыкучи, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно