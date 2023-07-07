Аристов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1935
Сын: Аристов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Аристова Анна
Зубчаниновка, город областного значения Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Аристова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Аристова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Аристова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Анна
Смерть
Неизвестно