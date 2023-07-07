Аристов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1935

Сын: Аристов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Аристова Анна

Зубчаниновка, город областного значения Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Аристова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Аристова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Аристова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Анна

Смерть
Неизвестно