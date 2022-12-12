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Жидкова Нина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1937

Дата смерти

02.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937

Отец: Бякин Матвей Иванович

Мать: Бякина Матрена Матвеевна

Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Жидков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Жидков Владимир Николаевч

Рождение ребёнка
20.02.1964

Сын: Жидков Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Жидков Владимир Николаевч

Рождение ребёнка
15.11.1968

Сын: Жидков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Жидков Владимир Николаевч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Владимир Николаевч

Смерть
02.09.1972
Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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