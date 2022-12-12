Жидкова Нина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1937
Дата смерти02.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937
Отец: Бякин Матвей Иванович
Мать: Бякина Матрена Матвеевна
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Жидков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Жидков Владимир Николаевч
Рождение ребёнка
20.02.1964
Сын: Жидков Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Жидков Владимир Николаевч
Рождение ребёнка
15.11.1968
Сын: Жидков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Жидков Владимир Николаевч
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1972
Старый Город, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия