Казанцев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева Валентина

с. Листвянка, Искитимский район, Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Казанцева Валентина

с. Листвянка, Искитимский район, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно