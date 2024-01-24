Бернякович (Глинская) Анастасия Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти28.04.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Глинский Казимир Матвеевич
Бракосочетание
02.11.1869
Рождение ребёнка
19.05.1871
Сын: Бернякович Матвей Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Деревня Моховичи, Беларусь
Рождение ребёнка
16.10.1873
Дочь: Бернякович Анна Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.10.1874
Дочь: Бернякович Мария Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.04.1876
Дочь: Бернякович Иулия Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.08.1877
Сын: Бернякович Иустин Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
От водяной хвори
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бернякович Алексей Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.03.1882
Сын: Бернякович Михаил Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.08.1884
Дочь: Бернякович Анастасия Иустиновна
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич
Смерть
28.04.1887