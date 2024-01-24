Бернякович (Глинская) Анастасия Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович (Глинская) Анастасия Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

28.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Глинский Казимир Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1869

Муж: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.05.1871

Сын: Бернякович Матвей Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Деревня Моховичи, Беларусь
Рождение ребёнка
16.10.1873

Дочь: Бернякович Анна Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Бернякович Мария Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.04.1876

Дочь: Бернякович Иулия Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.08.1877

Сын: Бернякович Иустин Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

От водяной хвори
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бернякович Алексей Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
18.03.1882

Сын: Бернякович Михаил Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Бернякович Анастасия Иустиновна

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Игнатьевич

Смерть
28.04.1887
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