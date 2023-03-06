Янковская (Савенко) Мария Демьяновна
Место рожденияЛетичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Дата рождения19.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1886 ст.
Отец: Савенко Демьян Иосифович
Мать: Савенко Марфа Семёновна
Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1914 ст.
Сын: Янковский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Янковский Владимир Андреевич
Смерть
Неизвестно