Янковская (Савенко) Мария Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская (Савенко) Мария Демьяновна

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Место рождения

Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка

Дата рождения

19.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1886 ст.

Отец: Савенко Демьян Иосифович

Мать: Савенко Марфа Семёновна

Летичевский уезд, Войтовецкая волость, присёлок Шелиховка
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Муж: Янковский Владимир Андреевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.04.1914 ст.

Сын: Янковский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Янковский Владимир Андреевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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