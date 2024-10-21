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Аджиягьяев Эльдар Мамутович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1983

Отец: Аджиягьяев Мамут

Мать: Аджиягьяева (Авуджи) Шевхие Асановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аджиягьяева (Аталикова) Эдие Энверовна

Рождение ребёнка
06.01.2009

Сын: Аджиягьяев Асан Эльдарович

Мать ребёнка: Аджиягьяева (Аталикова) Эдие Энверовна

Рождение ребёнка
15.05.2015

Сын: Аджиягьяев Азиз Эльдарович

Мать ребёнка: Аджиягьяева (Аталикова) Эдие Энверовна

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