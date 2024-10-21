Аджиягьяев Эльдар Мамутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аджиягьяева (Аталикова) Эдие Энверовна
Рождение ребёнка
06.01.2009
Сын: Аджиягьяев Асан Эльдарович
Мать ребёнка: Аджиягьяева (Аталикова) Эдие Энверовна
Рождение ребёнка
15.05.2015
Сын: Аджиягьяев Азиз Эльдарович
Мать ребёнка: Аджиягьяева (Аталикова) Эдие Энверовна