Бузина Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1994

Дочь: Бузина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Бузина Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
08.07.?

Сын: Бузин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Бузина Татьяна Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Бузина Татьяна Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузина Татьяна Вячеславовна