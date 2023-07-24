Дороненко Дорофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороненко Дорофей

Место рождения

д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дороненко Емельян

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1845