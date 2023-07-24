Дороненко Дорофей
Место рожденияд.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Терюхино Смоленской губ, Юхнов.уезда, Воскрес.вол., Смоленская губерния (ныне Калужская обл.), Юхновский уезд, Воскресенская волость., г.Калуга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороненко Емельян
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1845