Кыласова (Крохалева) Марианна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыласова (Крохалева) Марианна Николаевна

Место рождения

Крохалево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Крохалев Николай Иванович

Мать: Крохалева Федосья Стефановна

Крохалево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.02.1861

Муж: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
жених: "Деревни Родиной крестьянин Яким Алипиев Кыласов, первым браком, православного вероисповедения, 24 года невеста: Деревни Крохалевой, крестьянина Николая Иванова Крохалева девица Марианна, право... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кыласов Константин Якимович

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кыласов Андрей Якимович

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кыласов Николай Якимович

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кыласов Трофим Якимович

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Якимовна

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кыласов Федор Якимович

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.1879

Сын: Кыласов Даниил Якимович

Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич

Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Стариково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно