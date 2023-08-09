Кыласова (Крохалева) Марианна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
20.02.1861
жених: "Деревни Родиной крестьянин Яким Алипиев Кыласов, первым браком, православного вероисповедения, 24 года невеста: Деревни Крохалевой, крестьянина Николая Иванова Крохалева девица Марианна, право... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кыласов Константин Якимович
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Якимовна
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Рождение ребёнка
13.12.1879
Отец ребёнка: Кыласов Яким Алимпиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно