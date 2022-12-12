Заляй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заляй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1930 г.р.

Добавил:

ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.01.1922

Дочь: Рахматуллина Мавлиха

Мать ребёнка: Казан эби

Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казан эби

Рождение ребёнка
После 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казан эби

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Сабирзянова Зайтуна

Мать ребёнка: Казан эби

Смерть
Неизвестно
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