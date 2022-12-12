Заляй
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 02.01.1922
Дочь: Рахматуллина Мавлиха
Мать ребёнка: Казан эби
Ташлы-Елга, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казан эби
Рождение ребёнка
После 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казан эби
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Сабирзянова Зайтуна
Мать ребёнка: Казан эби
Смерть
Неизвестно