Митюшина (Ганзюк) Татьяна ВАсильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюшина (Ганзюк) Татьяна ВАсильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1987

Отец: Ганзюк Василий Васильевич

Мать: Юрасова Елена Львовна

Бракосочетание
10.09.2011

Муж: Митюшин Иван Валерьевич

Рождение ребёнка
23.12.2011

Сын: Митюшин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Митюшин Иван Валерьевич

Рождение ребёнка
23.12.2011

Сын: Митюшин Арсений Иванович

Отец ребёнка: Митюшин Иван Валерьевич

Рождение ребёнка
11.04.2021

Сын: Митюшин Демид Иванович

Отец ребёнка: Митюшин Иван Валерьевич

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