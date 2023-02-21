Митюшина (Ганзюк) Татьяна ВАсильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1987
Отец: Ганзюк Василий Васильевич
Мать: Юрасова Елена Львовна
Бракосочетание
10.09.2011
Рождение ребёнка
23.12.2011
Сын: Митюшин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Митюшин Иван Валерьевич
Рождение ребёнка
23.12.2011
Отец ребёнка: Митюшин Иван Валерьевич
Рождение ребёнка
11.04.2021
Отец ребёнка: Митюшин Иван Валерьевич