Ляпустина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпустина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

29.11.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.11.1897 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости