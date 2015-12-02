Чигвинцев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чигвинцев Виктор Иванович

Мать: Чигцева Майя Рахимовна

Рождение ребёнка
02.12.2015

Дочь: Чигвинцева София Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2017

Дочь: Чигвинцева Ева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2020

Сын: Чигвинцев Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

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