Чигвинцев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чигвинцев Виктор Иванович
Мать: Чигцева Майя Рахимовна
Рождение ребёнка
02.12.2015
Дочь: Чигвинцева София Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2017
Дочь: Чигвинцева Ева Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2020
Сын: Чигвинцев Виктор Иванович
Мать ребёнка: не указана