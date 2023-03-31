Лобова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Мария Егоровна

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Место рождения

Боровое, Куйтуйский р-он, Иркутская область

Дата рождения

07.07.1923

Дата смерти

01.10.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровое, Куйтуйский р-он, Иркутская область
Борово́е — исчезнвушее село в Куйтунском районе Иркутской области России 54°28′04″ с. ш. 101°50′38″ в. д.HG
Рождение ребёнка
27.07.1949

Сын: Зайцев Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Тулюшка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
01.10.1986
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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