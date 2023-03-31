Лобова Мария Егоровна
Место рожденияБоровое, Куйтуйский р-он, Иркутская область
Дата рождения07.07.1923
Дата смерти01.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Боровое, Куйтуйский р-он, Иркутская область
Борово́е — исчезнвушее село в Куйтунском районе Иркутской области России 54°28′04″ с. ш. 101°50′38″ в. д.HG
Рождение ребёнка
27.07.1949
Отец ребёнка: не указан
Тулюшка, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
01.10.1986
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область