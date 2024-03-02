Аристов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристов Дмитрий Григорьевич

Аристов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Аристов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Аристов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Аристов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Аристов Вахрамей Дмитриевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Аристов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Аристов Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close