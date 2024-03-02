Аристов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Аристов Григорий
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Аристов Вахрамей Дмитриевич
Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Аристов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Аристов Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Аристова Анна Корниловна
Смерть
Неизвестно