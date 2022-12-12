Батурина Айгуль Базарбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.2015
Дочь: Батурина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Батурин Георгий Вячеславович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.06.2022
Отец ребёнка: Батурин Георгий Вячеславович
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.05.?
Дочь: Батурина Диана Михеева
Отец ребёнка: Батурин Георгий Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно