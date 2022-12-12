Батурина Айгуль Базарбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина Айгуль Базарбаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2015

Дочь: Батурина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Батурин Георгий Вячеславович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
28.06.2022

Сын: Батурин Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Батурин Георгий Вячеславович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
29.05.?

Дочь: Батурина Диана Михеева

Отец ребёнка: Батурин Георгий Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батурин Георгий Вячеславович

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