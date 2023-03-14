Щекотов Семен Аврамов
Место рожденияд.Большая Мирянга (Лежнино)
Дата рождения1703
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Щекотов Аврам
Мать: не указана
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Щекотов Прокопей (Близнец) Семенович
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Сысоева Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдотья Семеновна
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щекотов Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Настасья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Кирилловна
Смерть
1748
с.Пижанка (Рождественское)