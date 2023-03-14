Щекотов Семен Аврамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекотов Семен Аврамов

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Место рождения

д.Большая Мирянга (Лежнино)

Дата рождения

1703

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Щекотов Аврам

Мать: не указана

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
1722

Сын: Щекотов Мирон Семенович

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Щекотов Перфил (Близнец) Семенович

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Щекотов Прокопей (Близнец) Семенович

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Сысоева Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

д.Большая Мирянга (Лежнино)
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдотья Семеновна

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Щекотов Семен Семенович

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Настасья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Кирилловна

Смерть
1748
с.Пижанка (Рождественское)
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