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Евдокимова Евдокия Ивановна

Место рождения

Богдановское, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдановское, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Евдокимов) Яков Евдокимович

Дворянский титул
Неизвестно
Дворовая девка имения/села Богдановское помещика Философова Д.
Рождение ребёнка
22.09.1853 ст.

Дочь: (Евдокимова) Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович

Богдановское, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.

Дочь: (Евдокимова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович

Рождение ребёнка
04.05.1857 ст.

Сын: (Евдокимов) Николай Яковлевич

Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович

Рождение ребёнка
21.08.1858 ст.

Дочь: (Евдокимова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович

Богдановское, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.

Сын: Дедюхин (Евдокимов) Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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