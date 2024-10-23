Евдокимова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Дворянский титул
Неизвестно
Дворовая девка имения/села Богдановское помещика Философова Д.
Рождение ребёнка
22.09.1853 ст.
Дочь: (Евдокимова) Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.
Дочь: (Евдокимова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
04.05.1857 ст.
Сын: (Евдокимов) Николай Яковлевич
Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
21.08.1858 ст.
Дочь: (Евдокимова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.
Сын: Дедюхин (Евдокимов) Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: (Евдокимов) Яков Евдокимович
Смерть
Неизвестно