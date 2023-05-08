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Новикова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Новиков Семен Федорович

Мать: Новикова Агафья Алексеевна