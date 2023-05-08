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Новикова Агафья Семеновна
Новикова Агафья Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Пол
Женский
Отец
Новиков Семен Федорович
1816 г.р.
Мать
Новикова Агафья Алексеевна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Новиков Семен Федорович
Мать:
Новикова Агафья Алексеевна
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