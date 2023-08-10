Садырина (Некрасова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садырина (Некрасова) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1989

Сын: Садырин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Садырин Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
17.11.1997

Дочь: Бессуднова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Садырин Николай Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садырин Николай Анатольевич