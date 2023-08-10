Садырина (Некрасова) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1989
Сын: Садырин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Садырин Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
17.11.1997
Дочь: Бессуднова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Садырин Николай Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно