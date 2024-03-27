Янбекова Люция
Место рожденияБАССР
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1963
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1967
г.Ташморе, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
П.Ташморе, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1992
г.Ташморе, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташморе, Узбекская ССР