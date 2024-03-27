Янбекова Люция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбекова Люция

Место рождения

БАССР

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

БАССР
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Урал Хасанович

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Урал Хасанович

г.Ташморе, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Урал Хасанович

П.Ташморе, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янбеков Урал Хасанович

Смерть
Около 1992
г.Ташморе, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташморе, Узбекская ССР
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