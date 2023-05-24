Староверова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Староверова Шура Николаевна
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Староверов Рафаил Николаевич
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
05.11.1932
Дочь: Староверова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Староверов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Староверова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Староверова Аля Николаевна
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Староверова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно