Староверова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Староверова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Староверова Шура Николаевна

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Староверов Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
05.11.1932

Дочь: Староверова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Староверов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староверова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староверова Аля Николаевна

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староверова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Староверов Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно