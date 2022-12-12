Евдокименко Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения?.08.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1948
Рождение ребёнка
08.01.1979
Сын: Евдокименко Максим Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгополова Таисия Андреевна
Смерть
Неизвестно