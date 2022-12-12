Евдокименко Юрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокименко Юрий Григорьевич

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

?.08.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1948

Отец: Евдокименко Григорий Александрович

Мать: Евдокименко Анастасия Андреевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.01.1979

Сын: Евдокименко Максим Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгополова Таисия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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