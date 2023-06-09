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Иванов Александр
Иванов Александр
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Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
1970
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Костюченкова Валентина Федоровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать:
Костюченкова Валентина Федоровна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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