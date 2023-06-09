Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Александр

Иванов Александр

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: Костюченкова Валентина Федоровна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия