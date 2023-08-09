Кокушкина Анна Никоноровна
Место рождения
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кокушкина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кокушкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кокушкина Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кокушкин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович