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Кокушкина Анна Никоноровна

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кокушкина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кокушкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кокушкина Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кокушкин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Кокушкин Алексей Иванович