Заикина (Куцабенкова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933
Рождение ребёнка
07.08.1956
Сын: Заикин Святослав Владимирович
Отец ребёнка: Заикин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заикин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Заикин Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно