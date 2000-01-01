Заикина (Куцабенкова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикина (Куцабенкова) Александра Петровна

Заикина (Куцабенкова) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1933

Отец: Куцабенков Петр Дмитриевич

Мать: Куцабенкова Варвара Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.08.1956

Сын: Заикин Святослав Владимирович

Отец ребёнка: Заикин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Заикин Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикин Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close