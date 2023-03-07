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Марья Михайловна

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Место рождения

Валки, Харківська область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Михаил

Мать: не указана

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Семка Данило Алексеевич

Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фёкла Алексеевна

Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Семка Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Семка Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич

Валки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семка Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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