Марья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фёкла Алексеевна
Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Семка Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно