Левтеров Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левтеров Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1826 г.р.
1828 г.р.
1831 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Левтеров Иордан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Левтеров Димитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Левтеров Исаий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Левтеров Иордан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Левтеров Афендул

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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