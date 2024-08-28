Левтеров Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Левтеров Иордан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Левтеров Димитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Левтеров Исаий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Левтеров Иордан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Левтеров Афендул
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно