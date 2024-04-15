Тимофей Чураков Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Чураков Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемных Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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