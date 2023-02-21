Бусько Бронислав Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахарова Нина Андреевна
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахарова Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахарова Нина Андреевна
Смерть
2017