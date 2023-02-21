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Бусько Бронислав Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Нина Андреевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Нина Андреевна

Смерть
2017
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